Matera, il Sindaco nomina nuovi assessori comunali: i dettagli

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha nominato Stefania Draicchio, nata a Paderno Dugnano (MI) il 02/12/1972, e Giuseppe Casino, nato a Matera il 03/04/1995, nuovi assessori comunali, attribuendo loro le seguenti deleghe:
- Stefania Draicchio – politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, URP, servizi demografici, pari opportunità e politiche di genere;
- Giuseppe Casino – contenzioso, politiche giovanili, università, internazionalizzazione.
Questa mattina alle ore 9.30 nella Sala Mandela del Palazzo Municipale si terrà la presentazione alla stampa dei due nuovi assessori.