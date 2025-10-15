ULTIME NEWS

Matera, il Sindaco nomina nuovi assessori comunali: i dettagli

15 Ottobre 2025

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha nominato Stefania Draicchio, nata a Paderno Dugnano (MI) il 02/12/1972, e Giuseppe Casino, nato a Matera il 03/04/1995, nuovi assessori comunali, attribuendo loro le seguenti deleghe:

  • Stefania Draicchio – politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, URP, servizi demografici, pari opportunità e politiche di genere;
  • Giuseppe Casino – contenzioso, politiche giovanili, università, internazionalizzazione.

Questa mattina alle ore 9.30 nella Sala Mandela del Palazzo Municipale si terrà la presentazione alla stampa dei due nuovi assessori.