Matera, il maltempo non molla: piogge no-stop? Queste le previsioni aggiornate

Come anticipato nella giornata di ieri, sulla Basilicata è stata emanata per la giornata odierna un’allerta avviso di condizioni meteorologiche avverse.
Si attende, infatti, un peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni e temporali in attenuazione serale.
Ma che tempo ci attende su Matera nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Giovedì 5 Febbario, avremo una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 7°C.
Venerdì 6 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 7°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.