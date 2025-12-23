Matera, “Giovani Mediterranei” riparte con “Radici in festa”: creatività e comunità nella Città dei Sassi. Il programma

Secondo appuntamento con “Giovani Mediterranei. Dialogo creatività e comunità”, la manifestazione promossa dall’Amministrazione Comunale di Matera, che prevede una serie di incontri e iniziative con al centro il ruolo dei giovani come protagonisti del dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo.

Dopo il successo riscontrato nelle prime due giornate del 18 e 19 dicembre, il programma riprenderà sabato 27 dicembre con “Radici in festa”, un evento dedicato ai giovani della nostra città, in particolare ai fuori sede.

Alle ore 11.00, nella Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) è prevista l’introduzione del progetto “I Ritornati”, con racconti e storie di ritorni e arrivi che restituiscono l’immagine di una comunità viva in continuo movimento.

Domenica 28 dicembre, l’evento si concluderà con una giornata finale all’insegna della creatività e della partecipazione. Dalle ore 10.00 alle 18.00, alla CTE si terranno laboratori creativi aperti, mentre dalle 18.30 “Radici in festa” si sposterà nel cuore della città, con un percorso itinerante tra via Ridola e Piazza San Giovanni.

Dalle 19, in Piazza San Giovanni verrà allestito un palco sul quale si esibiranno band e giovani artisti materani e si chiuderà l’evento con dj set finale.