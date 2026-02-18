Matera: Gesù Bambino arriva nelle Scuole. I plessi che hanno aderito all’iniziativa

Prende il via il viaggio del Gesù Bambino tra i plessi della Scuola dell’Infanzia di Matera.
A darne notizia l’associazione Festa della Bruna che scrive:
“Un segno di fede che si fa tradizione, capace di parlare al cuore dei bambini e delle bambine, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.
Un gesto di luce che accompagna il cammino verso la prossima Festa della Bruna.
I plessi che hanno aderito all’iniziativa:
- 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐞 | 23–25 febbraio,
- 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐁𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐓𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐚”:
– Rodari | 25–27 febbraio
– Bramante | 2–4 marzo
- 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐏𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐢”
– S. Giovanni da Matera | 4–6 marzo
– Lazazzera | 9–11 marzo
- 𝐋’𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨
– Gramsci | 16–18 marzo
– Sallustio | 18–20 marzo
– Cappuccini | 23–25 marzo
- 𝐋𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 | 25–28 marzo
- 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢”
– 1° plesso | 13–15 aprile
– 2° plesso | 15–17 aprile
– 3° plesso | 20–22 aprile
– 4° plesso | 22–24 aprile
- 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐁𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐓𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐚”
– Greco | 27–29 aprile
Un cammino che unisce, illumina e prepara alla festa”.