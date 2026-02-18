ULTIME NEWS

Matera: Gesù Bambino arriva nelle Scuole. I plessi che hanno aderito all’iniziativa

18 Febbraio 2026

Prende il via il viaggio del Gesù Bambino tra i plessi della Scuola dell’Infanzia di Matera.

A darne notizia l’associazione Festa della Bruna che scrive:

“Un segno di fede che si fa tradizione, capace di parlare al cuore dei bambini e delle bambine, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.

Un gesto di luce che accompagna il cammino verso la prossima Festa della Bruna.

I plessi che hanno aderito all’iniziativa:

  • 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐜𝐫𝐨 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐞 | 23–25 febbraio,
  • 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐁𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐓𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐚”:
    – Rodari | 25–27 febbraio
    – Bramante | 2–4 marzo
  • 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐏𝐚𝐬𝐜𝐨𝐥𝐢”
    – S. Giovanni da Matera | 4–6 marzo
    – Lazazzera | 9–11 marzo
  • 𝐋’𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨
    – Gramsci | 16–18 marzo
    – Sallustio | 18–20 marzo
    – Cappuccini | 23–25 marzo
  • 𝐋𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐢𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐫𝐚𝐭𝐞 | 25–28 marzo
  • 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐅𝐞𝐫𝐦𝐢”
    – 1° plesso | 13–15 aprile
    – 2° plesso | 15–17 aprile
    – 3° plesso | 20–22 aprile
    – 4° plesso | 22–24 aprile
  • 𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐁𝐫𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐓𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐚”
    – Greco | 27–29 aprile

Un cammino che unisce, illumina e prepara alla festa”.