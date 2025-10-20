Matera: finite le riprese della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore! I dettagli

Si chiudono le riprese, si apre la stagione della visione!
Scrive l’Ufficio Cinema del Comune di Matera:
“A Matera si sono concluse Venerdì 17 Ottobre le riprese della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fortunata serie Rai prodotta da Rai Fiction e IBC Movie, con Vanessa Scalera Fanclub Scalera nei panni della protagonista.
Con la fine delle riprese si apre ora la fase più bella: quella della messa in onda, in cui il pubblico potrà rivedere e riconoscere la straordinaria bellezza della Città dei Sassi, cornice viva e autentica della storia di Imma Tataranni”.