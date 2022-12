Matera: è tornato il nostro storico Presepe Vivente nei Sassi! Ecco il calendario

Non poteva che essere Matera, città per eccellenza rievocativa della “Natività”, a presentare nuovi ed entusiasmanti progetti a sfondo natalizio che mirano a far vivere con un forte carico di emotività la magia che solo il Natale sa infondere.

L’associazione Matera Convention Bureau firma la XII edizione dello storico “Presepe Vivente nei Sassi di Matera” quest’anno dal titolo ASCOLTA LA MIA VOCE che si veste di luce nuova e sarà pronto a stupire i visitatori con la Rappresentazione Sacra-Teatrale all’interno del Cine-teatro “G. Guerrieri” nello storico Palazzo dell’Annunziata nel cuore della bellissima Piazza Vittorio Veneto di Matera.

Parola d’ordine: Emozione!!!

Tra voci narrate, luci, suoni ed effetti speciali lo spettatore sarà immerso e trasportato nella magia di quella notte che vide la nascita di Gesù Cristo, Nostro Signore.

Lo spettacolo è un modo per rivivere lo spirito del Natale e nei suoi 50 minuti ricalcherà i momenti salienti e rievocativi del Presepe: l’Annunciazione, la Visitazione, il Sinedrio che rappresentava la grande assemblea di Gerusalemme, la crudele Strage degli Innocenti per giungere infine all’emozionate momento della Natività.

Attori e compagnie teatrali saranno indiscussi protagonisti del nuovo format che, dietro l’accurata e attenta regia di Gianpiero Francese di Operaprima Srl, lasceranno un ricordo indelebile nei cuori dei visitatori, grandi e piccini, che comodamente seduti in poltrona, avvolti dal calore dello storico teatro, potranno apprezzare fino in fondo la sacralità della rappresentazione teatrale in essere.

