Matera, dopo il maltempo riapre questa strada: attenzione al limite di velocità!

La Sp 31 Matera-Montescaglioso è stata riaperta con l’istituzione del limite massimo di velocità pari a 30 km/h.
L’arteria era stata chiusa nel tratto compreso tra il km 5+300 e il km 9+300 a causa di immelmamenti conseguenti agli eventi meteorologici dello scorso 23 dicembre.
Nell’ordinanza 56/25, a parziale rettifica e integrazione della 55/25, si legge che:
“nonostante l’esecuzione degli interventi di rimozione della melma e di pulizia del piano viabile permane la presenza di residui di materiale fangoso nei tratti precedentemente interessati dall’immelmamento”.
Tutto questo:
“potrebbe creare criticità circa la transitabilità per la circolazione stradale, con particolare riferimento al rischio di scivolosità del piano viabile, soprattutto in caso di precipitazioni o condizioni meteo sfavorevoli”.