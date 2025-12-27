Matera, detriti e fango su questa strada della provincia: le ultime notizie

Sono ripresi stamani i lavori di rimozione di detriti e fango sulla SP 31 Matera-Montescaglioso, chiusa dal 23 dicembre.

La Provincia di Matera fa sapere:

“Sul posto oltre agli agenti della Polizia Provinciale, che hanno provveduto a ripristinare e sostituire la segnaletica rimossa o, addirittura, rubata, anche personale della Provincia e di ditte esterne.

Al momento la strada rimane chiusa in quanto, anche a causa della pioggia nuovamente caduta nelle ultime ore, non sono ancora assicurate le condizioni minime di sicurezza per gli automobilisti”.