Matera dà il benvenuto a tutti i partecipanti al 108° Giro d’Italia. Questa la mappa interattiva con tutte le informazioni utili

L’Amministrazione Comunale di Matera dà il benvenuto a tutti i partecipanti al 108° Giro d’Italia.

Questa mappa, predisposta dal Comune di Matera, vuol essere un utile supporto informativo per la gestione dei servizi predisposti per l’arrivo del Giro d’Italia che avverrà il 14 Maggio nella nostra Città.

Il servizio, in ogni caso, non si sostituisce alle comunicazioni ed alle ordinanze già adottate e che, in caso di necessità, potranno essere apportate modifiche/integrazioni anche senza alcun preavviso da parte degli organi preposti alla sicurezza ed all’ordine pubblico.

Di seguito il link: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1je4FKas9cGuUnSsefp60nSaB09a7UcE&ll=40.662878973910765%2C16.59104830047372&z=13