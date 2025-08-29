Matera, bambini operati dopo il brutto incidente: ecco i ringraziamenti del Sindaco

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha espresso gratitudine all’ASM di Matera, per il tramite del Direttore Generale Maurizio Friolo, per il sostegno costante alla città e ai suoi ospiti.

La professionalità e la qualità dei servizi sanitari sono emersi ancora una volta nei giorni scorsi, in occasione del delicato intervento chirurgico che ha permesso di salvare la vita a due bambini in vacanza a Matera, a seguito di un grave incidente avvenuto alle porte della città.

“Un episodio – sottolinea il Sindaco – che testimonia l’altissimo livello di competenza, dedizione e prontezza degli operatori sanitari, capaci di intervenire con efficacia e tempestività anche in situazioni estreme, confermando il valore del nostro presidio ospedaliero”.

Un ringraziamento particolare il Sindaco Nicoletti lo rivolge all’Assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico, per l’impegno costante nel rafforzare sia il personale sia la struttura del Madonna delle Grazie, punto di riferimento essenziale non solo per i cittadini di Matera e dell’intero territorio circostante, ma anche per i tanti turisti, di tutte le età, che scelgono la nostra città provenendo da ogni parte del mondo.

“Se ce ne fosse bisogno – conclude il Sindaco – questo episodio conferma che il Madonna delle Grazie è un presidio di eccellenza, e come tale va rafforzato e difeso nell’interesse di tutti”.