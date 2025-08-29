Pisticci, la discoteca in piazza arriva a Marconia: ecco l’appuntamento

Dopo aver toccato le città di Ferrandina, Pisticci e Castellaneta, il Lucania Summer Festival 2025 si prepara al suo gran finale.

L’ultima tappa, in programma per domani, sabato 30 agosto in Piazza Elettra a Marconia, si preannuncia come una vera esplosione di musica ed energia: protagonista della serata sarà infatti il celebre Praja On Tour, che porterà tutta la potenza e lo stile della nightlife gallipolina direttamente nel cuore della Basilicata, già protagonista della tappa a Pisticci.

A firmare il sound della serata sarà Michele Musillo, ideatore del format e punto di riferimento della scena clubbing italiana, che proporrà una selezione musicale capace di unire ritmo, emozione e innovazione.

Accanto a lui, Rocco D’Elicio, dj esperto e raffinato selezionatore, porterà il suo tocco distintivo fatto di sonorità coinvolgenti.

La parte più giovane e fresca sarà invece affidata a Swipe, talento emergente noto per i suoi set energici, mentre Tony S, dj e producer, arricchirà la serata con sonorità più dirette, perfette per il cuore della notte.

A guidare il pubblico, con la sua voce potente e il suo carisma, ci sarà Mr Bix, vocalist capace di trasformare ogni set in uno show trascinante, interagendo con la folla e scandendo i momenti più alti della serata.

A presentare e accompagnare l’intero evento, come già fatto in tutte le tappe precedenti, ci sarà la giornalista Cristina Longo, presentatrice ufficiale del format che con professionalità e coinvolgimento ha saputo raccontare e valorizzare ogni momento.

Il successo registrato dal Lucania Summer Festival 2025 è andato oltre ogni aspettativa: grande partecipazione del pubblico, entusiasmo sui social e richieste da parte di nuove città.

Per questo, l’organizzazione è già al lavoro su un’edizione 2026 che promette più tappe, nuovi format e ancora più esperienze da vivere sotto il cielo della Basilicata e non solo.