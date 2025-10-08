Matera: attivazione anticipata dei termosifoni. Ecco l’ordinanza

Alla luce delle attuali condizioni climatiche caratterizzate da temperature inferiori alla media stagionale e particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha emanato un’ordinanza con la quale è autorizzata l’anticipata attivazione dell’accensione degli impianti termici di climatizzazione in tutto il territorio comunale.

L’autorizzazione è valida fino al 31 ottobre 2025 compreso, per una durata massima di 6 ore giornaliere, con fascia oraria di funzionamento consentita dalle ore 5.00 alle ore 23.00 di ciascun giorno.

La decisione si fonda sulle disposizioni normative vigenti che prevedono, in caso di situazioni climatiche particolarmente severe, la possibilità per le autorità comunali di autorizzare con proprio provvedimento motivato l’accensione anticipata degli impianti termici, per un periodo giornaliero non superiore alla metà di quello ordinariamente consentito.

Si invita la cittadinanza, gli amministratori condominiali e i gestori di impianti a limitare l’accensione alle ore più fredde della giornata, adottando comportamenti responsabili e improntati al risparmio energetico, e ricordando l’obbligo di non superare le temperature massime stabilite dalla normativa vigente per gli ambienti riscaldati.

Il provvedimento si rende necessario per garantire adeguate condizioni di comfort abitativo e tutela della salute pubblica, considerato il perdurare delle basse temperature previste per il prossimo periodo.