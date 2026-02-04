Matera: Arturo Mariani, atleta internazionale, pronto a raccontare la sua storia di resilienza, coraggio e determinazione. L’appuntamento

L’Associazione “Giovanni Manicone” presenta un nuovo incontro del progetto “Insieme per la Vita – Educare alle Relazioni”, 5 febbraio presso l’Auditorium “R. Gersavio” di Matera, un percorso di educazione affettiva e relazionale rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo, che pone al centro il valore delle emozioni, delle relazioni e della crescita personale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani strumenti concreti per trasformare le difficoltà in opportunità, promuovendo un approccio più consapevole, equilibrato e rispettoso verso sé stessi e verso gli altri.

Milena Manicone, presidente dell’Associazione “Giovanni Manicone”, fa sapere:

“L’iniziativa nasce per fornire ai giovani strumenti concreti per trasformare le difficoltà in possibilità, favorendo un approccio più consapevole, equilibrato e rispettoso verso sé stessi e verso gli altri”.

Protagonista sarà Arturo Mariani, atleta internazionale, mental coach, speaker motivazionale, autore e fondatore dell’ASD Roma Calcio Amputati.

Nato con una sola gamba, Arturo ha trasformato la sua condizione in un punto di forza, costruendo un percorso umano e sportivo che rappresenta un esempio concreto di resilienza, coraggio e determinazione.

Dal 2012 gioca a calcio a livello professionistico e ha disputato con la Nazionale Italiana di Calcio Amputati un Mondiale, un Europeo e numerosi tornei internazionali.

Oggi è fondatore e capitano dell’ASD Roma Calcio Amputati, la prima squadra della Capitale dedicata al calcio amputati, nonché fondatore dell’Academy Proabile, la prima società di integrazione sportiva del territorio, aperta a bambini, ragazzi e adulti con e senza disabilità, con l’obiettivo di superare i limiti legati alla diversità e promuovere una reale inclusione.

L’incontro sarà arricchito dall’intervento della dott.ssa Alessia Fiore, psicologa, formatrice e mental trainer, che proporrà un momento di riflessione dal titolo “Non è sempre facile!”.

Il suo contributo accompagnerà gli studenti in un dialogo autentico sulle difficoltà quotidiane, sulle paure e sul senso di diversità che spesso caratterizza l’età adolescenziale, aiutandoli a comprendere come, anche attraverso lo sport e l’impegno personale, sia possibile esprimere sé stessi, trovare equilibrio e costruire relazioni positive.

Sport, Scuola e Solidarietà sono i pilastri dell’incontro e dell’intero progetto, ambiti profondamente connessi e al centro dell’attività dell’Associazione “Giovanni Manicone”.

Ecco quanto sottolinea il professor Gianni Fontanarosa, docente di scienze motorie e co-organizzatore degli eventi:

“L’incontro invita i ragazzi a guardare le difficoltà come occasioni di apprendimento e a comprendere che, nella vita come nello sport, costanza e coraggio di ripartire portano a risultati autentici e significativi”.

L’Associazione “Giovanni Manicone” nasce dal desiderio profondo di trasformare il dolore in una forza capace di generare impegno, speranza e valore umano per le generazioni future.

Dal 2019 è presente a Matera e in Basilicata con un lavoro costante che mette in relazione persone, scuole, istituzioni e comunità accompagnando soprattutto i più giovani in percorsi di inclusione, solidarietà e promozione della salute, dove l’attenzione all’altro e la cura delle relazioni diventano strumenti concreti di crescita.

Quello che diamo non sempre torna, ma quello che diamo è quello che siamo.

l progetto è patrocinato dal Comune di Matera, da Sport e Salute e dal CONI Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.