Matera: al via gli interventi di recupero dei principali parchi gioco cittadini. L’annuncio

Via libera al recupero dei principali parchi gioco della città.

L’Amministrazione Comunale di Matera, a seguito di quanto approvato con la recente variazione di bilancio, ha ufficialmente avviato gli interventi per il recupero e la riqualificazione dei principali parchi gioco cittadini che presentano criticità strutturali o manutentive.

I tecnici incaricati stanno già effettuando i primi sopralluoghi nei parchi maggiormente frequentati, al fine di valutare nella maniera migliore lo stato di conservazione delle strutture ludiche e delle aree verdi.

Al termine di questa fase preliminare, si procederà con gli interventi necessari per la messa in sicurezza, cui seguirà una fase di ripristino e valorizzazione degli spazi.

Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le famiglie e i più piccoli, oltre che una risposta ferma alle problematiche che da troppo tempo penalizzavano spazi pubblici fondamentali per la crescita e lo sviluppo del tessuto cittadino.

Ha sottolineato il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Era un impegno che avevamo preso e a cui oggi cominciamo a dar seguito.

Il tema dei parchi e degli spazi pubblici dedicati ai più piccoli è per noi una priorità.

Abbiamo sempre detto che avremmo restituito decoro e sicurezza a queste aree e oggi, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del provvedimento di variazione di bilancio, diamo seguito agli impegni presi con l’avvio dei lavori.

Vogliamo che i bambini e le famiglie possano tornare a vivere questi luoghi in piena tranquillità”.

L’Amministrazione continuerà a tenere informata la cittadinanza sugli sviluppi del percorso di riqualificazione, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi pubblici che siano sicuri e pienamente fruibili.