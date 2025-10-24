Matera: al Pentasuglia un omaggio alla memoria di Daniele, scomparso prematuramente. I dettagli

“Un momento che abbiamo preparato da tanti mesi, quando ci siamo resi conto che il dolore poteva essere superato solo con il ricordo.

Abbiamo voluto contribuire alla storia di Daniele, dedicandogli uno spazio a cui era particolarmente legato, l’aula di fisica.

Nel suo percorso liceale, ha lasciato un senso profondo in tutti.

Questo è un evento sentito e dovuto.

La grande partecipazione che abbiamo registrato, soprattutto degli studenti, rappresenta un segnale di speranza”.

Così il dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pentasuglia” di Matera, Michele Ventrelli, in occasione della cerimonia di intitolazione dell’aula di fisica a Daniele Cotrufo, giovane materano prematuramente scomparso il 31 luglio 2024 all’età di 26 anni a causa di un incidente stradale.

Oggi si è tenuta la cerimonia alla presenza di familiari, amici, docenti e studenti, che hanno voluto rendere omaggio alla memoria di Daniele, ricordando il suo animo gentile e altruista, oltre che la sua grande passione per il mondo della scienza e della fisica.

