Matera: “Al lavoro per garantire al più presto la piena e sicura transitabilità su quest’arteria della provincia”. Le precisazioni

In merito alle recenti preoccupazioni espresse dalla Uilm circa la situazione della viabilità sulla strada provinciale interessata dalla Frana di Carpinello, a Stigliano, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto per fare chiarezza e rassicurare la cittadinanza sull’impegno dell’Ente che presiede.

Ha precisato Mancini:

“Se la Provincia non avesse avuto interesse per quell’arteria non avrebbe ottenuto il finanziamento, pari a 5 milioni e 400mila euro, per il ripristino dell’arteria.

Pertanto, è opportuno spiegare bene qual è lo stato dell’arte.

L’Ente è costantemente attento alla complessa situazione della strada, interessata da alcune problematiche relative alla presenza di sottoservizi e interferenze di varia natura lungo il tracciato.

Per la soluzione di queste problematiche, la cui tempistica non è dettata dalla Provincia, sono stati già interessati gli enti titolari dei sottoservizi: siamo pertanto in attesa del loro intervento per la soluzione.

Inoltre, siamo da tempo in contatto e costante raccordo con la Regione Basilicata, Ente che riveste il ruolo di soggetto finanziatore degli interventi: la concertazione con l’assessorato regionale alle Infrastrutture è fondamentale per superare gli ostacoli tecnici ed economici e per definire il cronoprogramma necessario per la ripresa e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile.

L’obiettivo comune è garantire al più presto la piena e sicura transitabilità sull’arteria.

Nonostante le difficoltà economico-finanziarie con le quali le Province, compresa quella di Matera, sono costrette a convivere, l’Ente monitora quotidianamente la rete viaria di sua competenza, che si estende per circa 1.400 chilometri, grazie anche al suo Ufficio Tecnico. Questa considerazione deve tranquillizzare i cittadini sulla nostra volontà di assicurare strade sicure ed affidabili”.