Matera: “Al lavoro per garantire al più presto la piena e sicura transitabilità su quest’arteria della provincia”. Le precisazioni

29 Ottobre 2025

In merito alle recenti preoccupazioni espresse dalla Uilm circa la situazione della viabilità sulla strada provinciale interessata dalla Frana di Carpinello, a Stigliano, il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, è intervenuto per fare chiarezza e rassicurare la cittadinanza sull’impegno dell’Ente che presiede.

Ha precisato Mancini:

“Se la Provincia non avesse avuto interesse per quell’arteria non avrebbe ottenuto il finanziamento, pari a 5 milioni e 400mila euro, per il ripristino dell’arteria.

Pertanto, è opportuno spiegare bene qual è lo stato dell’arte.

L’Ente è costantemente attento alla complessa situazione della strada, interessata da alcune problematiche relative alla presenza di sottoservizi e interferenze di varia natura lungo il tracciato.

Per la soluzione di queste problematiche, la cui tempistica non è dettata dalla Provincia, sono stati già interessati gli enti titolari dei sottoservizi: siamo pertanto in attesa del loro intervento per la soluzione.

Inoltre, siamo da tempo in contatto e costante raccordo con la Regione Basilicata, Ente che riveste il ruolo di soggetto finanziatore degli interventi: la concertazione con l’assessorato regionale alle Infrastrutture è fondamentale per superare gli ostacoli tecnici ed economici e per definire il cronoprogramma necessario per la ripresa e il completamento dei lavori nel più breve tempo possibile.

L’obiettivo comune è garantire al più presto la piena e sicura transitabilità sull’arteria.

Nonostante le difficoltà economico-finanziarie con le quali le Province, compresa quella di Matera, sono costrette a convivere, l’Ente monitora quotidianamente la rete viaria di sua competenza, che si estende per circa 1.400 chilometri, grazie anche al suo Ufficio Tecnico. Questa considerazione deve tranquillizzare i cittadini sulla nostra volontà di assicurare strade sicure ed affidabili”.