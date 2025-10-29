Per gli studenti del Liceo Scientifico di Ferrandina un’occasione preziosa. L’iniziativa

“Servitori del mondo educativo, coreografi della speranza, artefici di bellezza.”
Attratti da queste parole di Papa Leone XIV, i docenti del Liceo Scientifico di Ferrandina hanno coinvolto gli studenti nella partecipazione al Giubileo del mondo educativo.
L’iniziativa, fortemente sostenuta dal Dirigente Scolastico, prof. Giosuè Ferruzzi, vuole offrire agli studenti un’occasione preziosa per riflettere sul proprio ruolo nella società e sul valore dell’educazione come leva di crescita personale e collettiva.
In un periodo storico complesso per il mondo della scuola, questo invito rappresenta un messaggio chiaro di fiducia nelle nuove generazioni.
La speranza, posta al centro del percorso educativo, diventa forza propulsiva per costruire, insieme, un futuro fondato su ascolto, valori e partecipazione.