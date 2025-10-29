ULTIME NEWS

La Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera lancia un corso gratuito di alta formazione. Ecco come iscriversi

29 Ottobre 2025

Prende il via il nuovo corso di alta formazione gratuita “Metodologie e strumenti innovativi per la gestione digitale dell’ambiente costruito”, rivolto a amministrazioni, tecnici, professionisti, imprese, ricercatori e studenti interessati alla digitalizzazione di edifici e infrastrutture.

L’iniziativa, realizzata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera (CTEMT) in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con il contributo dell’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura , si inserisce nel progetto delle “Scuole Tematiche” della CTEMT e nasce con l’obiettivo di fornire un quadro approfondito e integrato delle conoscenze, metodologie e strumenti innovativi per la gestione digitale dell’ambiente costruito.

L’obiettivo è sviluppare competenze avanzate, teoriche e applicative, che permettano ai partecipanti di assumere un ruolo attivo e strategico nei processi di digitalizzazione.

Il percorso formativo, completamente gratuito, si svolgerà interamente in modalità da remoto, con lezioni distribuite tra il 5 e il 27 novembre 2025.

Il corso si articola in cinque moduli, approfondendo in particolare:

  • Modellazione Informativa (BIM/GIS): metodologie di modellazione interoperabile, standard di scambio dati e integrazione di modelli multidisciplinari.
  • Architetture dei Digital Twin (DT): definizione delle componenti funzionali e delle differenti architetture in base agli obiettivi di utilizzo.
  • Digital Twin per la gestione: utilizzo dei DT come strumenti di integrazione tra il modello digitale e il comportamento reale di edifici e infrastrutture, a supporto delle fasi operative e dei processi manutentivi.

Al termine, sarà rilasciato un attestato di partecipazione con certificazione delle competenze acquisite.

L’iscrizione è aperta e deve essere completata entro le ore 14.00 di martedì 4 novembre 2025.

Modulo di iscrizione: https://forms.office.com/e/cFBY57r4m4

La proposta formativa rientra nel più ampio piano delle “Scuole Tematiche” organizzate dalla CTE Matera e dal CNR per la creazione di competenze professionali legate alla scienza delle città, alla digitalizzazione e alla gestione dell’ambiente urbano e costruito.

La responsabilità scientifica delle Scuole Tematiche CTEMT è affidata alla dott.ssa Mariangela De Vita e alla dott.ssa Giordana Castelli.

Di seguito la locandina con i dettagli.