Matera 2027: proposta la candidatura a Capitale Italiana del Volontariato

Il consigliere comunale di Matera, Domenico Bennardi, ha depositato insieme ad altri consiglieri comunali un Ordine del Giorno che punta a candidare Matera a Capitale Italiana del Volontariato per il 2027, trasformando la generosità e la vitalità e professionalità del terzo settore presente in città in qualità riconosciute a livello nazionale.

L’iniziativa, che vede l’ex sindaco come primo firmatario insieme a numerosi esponenti dell’opposizione e qualcuno della maggioranza, delinea una strategia ambiziosa che unisce la valorizzazione del Terzo Settore al welfare e all’associazionismo.

La proposta riguarda la candidatura ufficiale di Matera a Capitale Italiana del Volontariato per l’anno 2027, un riconoscimento promosso da CSV nazionale con il patrocinio di ANCI.

Secondo Bennardi, questo percorso rappresenta il naturale proseguimento di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, permettendo di trasformare l’eredità culturale in un’azione sociale concreta che metta al centro il valore storico del vicinato e della coesione cittadina.

L’Ordine del Giorno che sarà discusso in Consiglio vuole impegnare l’amministrazione ad attivare subito un tavolo di co-progettazione con il terzo settore e le associazioni del territorio per redigere un dossier di candidatura solido entro la scadenza del bando al 31 marzo 2026, valorizzando le eccellenze del territorio nei settori della protezione civile, del volontariato e dell’assistenza e della tutela ambientale.

Bennardi sottolinea come Matera debba assumere un ruolo guida nella diffusione dei valori di solidarietà e rispetto, specialmente verso le nuove generazioni.

Questo titolo può rappresentare un tassello fondamentale per una città senza tempo che su solidarietà, volontariato e terzo settore può diventare un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale, in continuità con gli obiettivi e gli sforzi di Matera 2019 e Matera 2026.