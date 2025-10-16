Matera 2026: il nostro pane simbolo di dialogo e cultura

La Giornata Mondiale del Pane 2025 diventa, oltre a un momento per celebrare uno degli più alimenti più conosciuto, un’occasione di crescita culturale e di dialogo in vista del grande appuntamento del 2026, quando Matera sarà Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Il pane, simbolo di unione e condivisione, secondo Leo Montemurro (Cna Matera) e Antonio Nobile (Unitep Matera), rappresenta perfettamente l’interdipendenza tra i popoli dell’area mediterranea, dove la sua storia ha avuto inizio.

L’obiettivo è riconoscere anche l’eccellenza gastronomica che il Pane di Matera ha raggiunto negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale.

“Un risultato di cui essere orgogliosi – sostengono – e che va attribuito ai Maestri panificatori artigiani locali, custodi di un sapere antico e sempre rinnovato”.