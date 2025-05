“Massimo sostegno al territorio di Pisticci. Le infrastrutture sono una priorità”. Le ultime notizie sulla Basentana

“Ieri mattina ho partecipato alla manifestazione promossa dal Consiglio comunale di Pisticci per chiedere maggiore sicurezza sulla Basentana e fare chiarezza sull’andamento dei lavori in corso“.

Così il Consigliere Regionale Nicola Massimo Morea che scrive:

“Una mobilitazione sentita, alla quale ho ritenuto doveroso partecipare.

Le ragioni del territorio sono le nostre: siamo al fianco della comunità di Pisticci, delle sue famiglie e delle realtà imprenditoriali che ogni giorno operano in un contesto che necessita di attenzione e interventi strutturali.

Già oggi possiamo registrare un passo in avanti importante: grazie al lavoro della Regione Basilicata e, in particolare, all’impegno dell’assessorato alle Infrastrutture guidato da Pasquale Pepe, è stato possibile individuare una nuova area per la realizzazione della rotatoria di Marconia, grazie a una mediazione efficace tra Comune di Pisticci e Anas.

Sosteniamo con forza ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture del nostro territorio. La Basentana e la viabilità lucana nel suo complesso rappresentano una priorità non più rinviabile e che ha l’attenzione della Regione Basilicata”.