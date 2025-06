Marconia di Pisticci: il reduce di guerra Giuseppe Borraccia di 105 anni oggi sarà insignito delle Medaglie per gli anni 40-43 e 43-45. Tantissimi Auguri

Giuseppe Borraccia di Pisticci di 105 anni oggi sarà insignito delle Medaglie per gli anni 40-43 e 43-45, dal Comandante dell’Esercito di Basilicata, Generale Gennaro Scotto Dandolo in collaborazione con l’associazione Sezione Reduci e Combattenti.

La cerimonia è in programma a Marconia alle ore 16:00 in via San Giovanni Bosco n.30 dove il reduce Giuseppe Borraccia, risiede con la sua famiglia.

All’evento sarà presente:

il Presidente della Sezione Reduci e Combattenti della Sezione locale,

il Vice Sindaco Rocco Negro,

parenti e amici della famiglia del reduce Borraccia.

Tutto pronto quindi per un’emozionante manifestazione in onore di un concittadino, reduce della sanguinosa Seconda Guerra Mondiale.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.