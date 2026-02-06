Maltempo a Matera: danneggiata quest’opera nel centro storico!

Il forte vento che ha interessato Matera nelle ultime ore ha danneggiato una delle opere dell’artista Andrea Roggi, installata in via Duomo, nel centro storico della città dei Sassi.

L’opera, come precisa ansa, faceva parte del percorso espositivo realizzato dall’associazione culturale Parco della Creatività, in collaborazione con la Galleria Opera Arte e Arti, allestito nel centro cittadino, dove l’artista toscano ha portato le sue sculture in bronzo ispirate al rapporto tra uomo e natura.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Sul posto si attende l’intervento dei tecnici per la messa in sicurezza dell’area e per verificare eventuali danni all’opera.