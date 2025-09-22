ULTIME NEWS

Lutto nella famiglia Schifani: il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata

22 Settembre 2025

“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Docente stimato e uomo di grande cultura, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani, lasciando un’eredità preziosa nel mondo accademico.

Al Presidente Schifani e alla sua famiglia rivolgo i sentimenti più sinceri di vicinanza e partecipazione al loro dolore che sentiamo anche nostro”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.