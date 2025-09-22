Lutto nella famiglia Schifani: il messaggio di cordoglio del Presidente della Regione Basilicata

“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa di Rosario Schifani, fratello del Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani.

Docente stimato e uomo di grande cultura, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani, lasciando un’eredità preziosa nel mondo accademico.

Al Presidente Schifani e alla sua famiglia rivolgo i sentimenti più sinceri di vicinanza e partecipazione al loro dolore che sentiamo anche nostro”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.