Lumaca Tour: a Marconia tantissimi bambini e famiglie hanno partecipato con entusiasmo a un’esperienza unica. Ecco le foto

Grande successo per il Lumaca Tour!

Mercoledì 23 Luglio a Pisticci e Giovedì 24 Luglio a Marconia, tantissimi bambini e famiglie hanno partecipato con entusiasmo a un’esperienza unica, fatta di gioco, relazione e crescita condivisa.

𝐈𝐥 𝐋𝐮𝐦𝐚𝐜𝐚 𝐓𝐨𝐮𝐫- 𝐋𝐮𝐂𝐚𝐦𝐩𝐞𝐫 non è solo un evento itinerante, ma un vero e proprio percorso educativo e comunitario, realizzato con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito di un bando che invita ad attivare la comunità educante per avere cura del benessere sociale ed educativo di bambini e adolescenti.

A guidare il tour, Zio Ludovico, ideatore e animatore del progetto, il cui nome d’arte richiama il latino ludus, ovvero il gioco: un richiamo simbolico al valore ludico come strumento educativo, inclusivo e trasformativo.

Con il suo camper colorato e carico di giochi, ha saputo coinvolgere grandi e piccoli in attività significative che uniscono apprendimento e divertimento.

L’Amministrazione ha scelto di abbracciare con convinzione questa missione e il Lumaca Tour è diventato un’occasione concreta per fare educazione attiva e inclusiva, attraverso modalità ludiche e innovative.

Il sindaco Domenico Albano ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di aver ospitato il Lumaca Tour nelle nostre comunità. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante investire in percorsi educativi che mettano al centro i bambini e i legami tra le persone.

È proprio attraverso queste esperienze che costruiamo una comunità più forte, più consapevole e più unita.”

L’assessore all’istruzione e all’inclusione Dolores Troiano ha aggiunto:

“Il Lumaca Tour rappresenta un esempio concreto di come l’educazione possa diventare un’esperienza di comunità. Ringraziamo tutte le famiglie, gli educatori, le associazioni e i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo questo progetto un’occasione di crescita per tutti.”

“Un camper che porta il gioco come strumento di apprendimento, una marcia collettiva verso la costruzione di una comunità pensante.”