“Lo Stadio “Mimmo Garofalo” di Tursi torna a splendere: ecco quando si torna in campo

Dopo i lavori di riqualificazione, è finita l’attesa: lo Stadio Comunale “Mimmo Garofalo” di Tursi è pronto a riaprire le sue porte.

Da domenica, infatti, l’impianto tornerà ufficialmente a disposizione della squadra locale, che potrà finalmente disputare la prima partita casalinga della stagione davanti al proprio pubblico.

Un ritorno atteso non solo dagli appassionati, ma da tutta la comunità sportiva tursitana: l’impianto, completamente rinnovato, rappresenta oggi una struttura di ultima generazione, con un manto in erba sintetica di nuova posa e tutti gli adeguamenti normativi e di sicurezza richiesti.

Il collaudo tecnico e l’ok della FIGC sono arrivati nella giornata di ieri, certificando la piena idoneità del campo per le competizioni ufficiali.

La squadra locale non ha vissuto particolari disagi, dal momento che quella di domenica sarà la prima gara interna dopo la lunga pausa legata alla pandemia e ai lavori.

Diversa, invece, la situazione del settore giovanile, che ha dovuto affrontare una stagione interamente fuori dalle mura di casa: per loro, questo ritorno ha un valore doppio, simbolico e sportivo.

Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco Salvatore Cosma, che ha dichiarato:

“Con la riapertura dello stadio ‘Mimmo Garofalo’ restituiamo alla città un impianto moderno, sicuro e funzionale.

Un risultato frutto della collaborazione tra amministrazione, uffici, tecnici e società sportive.

Ringrazio in particolare l’assessore allo sport Federico Lasalandra per l’impegno e la costanza con cui ha seguito ogni fase dei lavori.”

Soddisfazione condivisa anche dall’Assessore allo Sport Federico Lasalandra, che ha voluto sottolineare il lavoro di squadra:

“Questo traguardo è il frutto di un impegno collettivo: dalle maestranze ai volontari dell’associazione sportiva.

Un ringraziamento va anche alla società calcistica, l’unica della nostra città, che ha creduto nel progetto, e ai bambini e ragazzi, che da oggi potranno tornare a giocare in casa, nel loro campo.”

I lavori, tuttavia, non si fermano qui.

Il Comune di Tursi ha già ottenuto ulteriori finanziamenti per completare e potenziare il centro sportivo.

In particolare, grazie al programma “Infrasport”, sono stati assegnati 400.000 euro per nuovi interventi di riqualificazione del campo di calcio a 8 “Nino Manieri”, adiacente all’attuale struttura, che sarà dotato di manto sintetico polifunzionale e nuovi servizi annessi.

Gli interventi già realizzati negli ultimi anni confermano una visione complessiva di valorizzazione delle strutture sportive cittadine: dalla ristrutturazione del campo di bocce, al nuovo impianto di illuminazione del campo da tennis, agli interventi sul campo di basket, fino alla copertura del campo di calcio a 5, utilizzato anche come palestra scolastica durante il periodo invernale.

Un percorso che testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere sport, socialità e turismo sportivo, elementi centrali di una comunità viva, accogliente e in crescita.