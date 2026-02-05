L’Istituto “Semeria-Minozzi-Festa” di Matera incontra Arturo Mariani: il limite diventa risorsa. I dettagli

Si è conclusa con grande entusiasmo l’uscita didattica che, nella mattinata del 5 febbraio 2026, ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Semeria-Minozzi-Festa” di Matera presso l’Auditorium “Gervasio”.

Le classi coinvolte (2^A, 2^C e 2^E dei plessi Festa e Cappelluti, insieme alla sezione C del plesso Manzi) hanno partecipato a un intenso dibattito con Arturo Mariani, autore del libro dal titolo emblematico: “Proabilità”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Giovanni Manicone di Matera, nell’ambito del Progetto: “Insieme per la Vita – Educare alle Relazioni”.

L’iniziativa si rivolge a tutti le studentesse e agli studenti con l’obiettivo di promuovere la crescita personale e la consapevolezza emotiva.

Il focus è fornire ai giovani strumenti per trasformare gli ostacoli in opportunità, incentivando il rispetto verso sé stessi e gli altri.

L’organizzazione ha dimostrato come la scuola possa aprirsi al territorio in modo dinamico.

Mentre le classi dei plessi Nicola Festa e Cappelluti hanno raggiunto l’auditorium a piedi, gli studenti del plesso Manzi di Borgo La Martella hanno utilizzato i mezzi pubblici e bus dedicati, trasformando lo spostamento in un primo momento di educazione alla mobilità e alla cittadinanza.

L’importanza di questa iniziativa risiede nella volontà della Dirigente Scolastica, Arcangela Paolicelli e del corpo docente di portare, di tanto in tanto, l’apprendimento fuori dalle mura scolastiche, offrendo ai ragazzi un contatto diretto con figure ispiratrici.

Arturo Mariani non è solo un autore di successo, ma un esempio di resilienza e determinazione.

Al centro del dibattito c’è stata la presentazione del suo libro “Proabilità”.

L’opera esplora l’idea che, nonostante le variabili della vita e le condizioni avverse che ognuno può incontrare (siano esse fisiche, sociali o personali), è la forza di volontà a determinare il risultato finale.

Il concetto fondamentale è trasformare il limite in risorsa, cambiare prospettiva e imparare a guardare non ciò che manca ma ciò che c’è e costituisce capacità, valore e spinta per andare avanti.

Un cambio di parola, da dis-abile a pro-abile che invita tutti a costruire per se stessi e per gli altri un pensiero e una realtà nuovi.

L’interesse degli alunni è stato tangibile.

L’evento ha mostrato ancora una volta come l’educazione dei giovani non passa solo attraverso i programmi ministeriali, ma si costruisce giorno dopo giorno attraverso l’empatia e il confronto.

Collegare il mondo della scuola a testimonianze di vita vissuta come quella di Mariani permette agli studenti di sviluppare un pensiero critico e una sensibilità che saranno fondamentali nel loro percorso di crescita.

Al termine dell’incontro, i ragazzi sono rientrati nei rispettivi plessi, portando con sé non solo un autografo, ma una nuova consapevolezza su quanto il futuro, in fondo, sia una partita tutta da giocare.