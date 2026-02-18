L’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina in visita ufficiale presso la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco. Le foto

Questa mattina, 18 febbraio 2026, alle ore 12:00, l’Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, S.E. Mons. Benoni Ambarus, si è recato in visita ufficiale presso la Sede Centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Matera.

Ad accoglierlo, in un clima di grande stima e partecipazione, tutto il personale operativo e amministrativo in servizio.

Durante l’incontro, il Vescovo ha voluto rivolgere parole di profonda gratitudine agli uomini e alle donne del Corpo, sottolineando l’importanza del loro ruolo per la sicurezza dei cittadini:

“Sono contento di essere qui, grazie per il servizio che svolgete sul territorio per la nostra collettività, – ha dichiarato Mons. Ambarus – spesso facciamo i conti con il ‘non è niente’: vi chiedo di essere pazienti con chi sottovaluta il rischio.”

La visita è stata accolta con profondo apprezzamento dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Matera, l’Ing. Amalia Tedeschi, che ha ringraziato sentitamente l’Arcivescovo per la costante vicinanza dimostrata.

Il Comandante ha inoltre ricordato la grande disponibilità del Vescovo già lo scorso 4 dicembre, in occasione delle celebrazioni per Santa Barbara, Patrona del Corpo Nazionale, rimarcando come la vicinanza di Sua Eccellenza non sia mai mancata, specialmente durante gli interventi più critici e rilevanti effettuata da Vigili Del Fuoco per la comunità materana.

L’incontro si è concluso con un momento di saluto cordiale, a testimonianza del forte legame tra la Diocesi e i Vigili del Fuoco, uniti nell’impegno quotidiano a favore del prossimo.

Ecco le foto.