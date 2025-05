La Polisportiva Montescaglioso stacca il pass per la Promozione dopo 3 anni! Congratulazioni

Un gol di Desi Dobrozi su calcio di punizione permette alla Polisportiva Montescaglioso di battere di misura il Comprensorio Bradanico nella finale dello spareggio play off girone A e B del campionato di Prima categoria e di “volare” in promozione.

Dopo aver chiuso al terzo posto in campionato e aver battuto i cugini dell’Ideale nel derby di domenica scorsa, i biancazzurri ritornano dopo 3 anni in Promozione lucana grazie a un grande finale di stagione che ha permesso la vittoria dei playoff agli uomini di mister Marchitelli eliminando l’Agromonte, l’Ideale e oggi il Comprensorio Bradanico.

E’ il solito Dobrozi che dopo essersi fatto ipnotizzare nel primo tempo a tu per tu con l’estremo difensore del Comprensorio Bradanico, a segnare il gol vittoria al minuto 81 direttamente su punizione.

Nei minuti finali paura per Petruzzo che cade a terra per un intervento di gioco alla testa ma dopo 6 minuti di recupero sono i montesi a vincere la finalissima playoff sotto la pioggia del neutro di Viggiano.

Per entrambe le compagini la stagione sportiva , finisce al “Coviello ” Con il Comprensorio Bradanico che deve considerare positiva l’annnata, mentre la Polisportiva Montescaglioso stacca il pass per la Promozione , con la società montese che ritrova la cadetteria lucana dopo tre anni e corona una cavalcata tanto voluta e desiderata

Festa grande, quindi, a Montescaglioso ed in casa Polisportiva con una stagione sportiva conclusa con la meritata promozione.

Il prossimo anno Montescaglioso sarà l’unico paese della Basilicata a portare 3 squadre di calcio in 3 competizioni diverse: una in Eccellenza il Montescaglioso calcio, una in Promozione lucana la Polisportiva Libertas e una in 1 categoria l’Ideale.

Tabellino:

FINALE SPAREGGIO PLAY OFF Gir. A- B

COMPRENSORIO BRADANICO – P.L.MONTESCAGLIOSO

0-1

COMPRENSORIO BRADANICO: Vetere,De Bonis,Lo Buono, Falanga, Lisi, ( 23′ st. Cilumbriello),Muscillo C;(42′ st. Terranova) Corte, Angioletti, Cilla, Loguercio,Astudillo,(42′ st. Marcoppido). A disp. Laginestra,Claps,Anobile,Guerriero,Zotta.

All. Teto Antonio

P.L.MONTESCAGLIOSO:Cifarelli A; Basile, Petruzzo( 51′ st. Carruozzolo), Riccardi, Colamonaco,(25′ st. Vitale),Martino A; Matarazzo, Forcillo, Dobrozi, Zocco, Lovecchio.

A disp. De Biase, Martinelli V;Castellaneta D;Dilecce,Menzella,Giannotta, Mazzoccoli F; All. Marchitelli Angelo.

ARBITRO: Gresia Giuseppe di Moliterno (Tedesco Nicolo’ – Rubino Federico)

MARCATORE: Al 36′ st. Dobrozi (M)

Note: giornata uggiosa con pioggia a tratti battente

Recupero pt. 3′ st. 6

Ammoniti: Petruzzo (M),Forcillo (M),Riccardi (M),Cifarelli (M),Cilla (C)

Spettatori 200 circa di cui 100 circa provenienti da Montescaglioso.

Foto in evidenza: Mario Carruozzolo.