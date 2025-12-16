La Pielle Matera fermata ad Altamura dopo 3 vittorie consecutive: forza ragazzi!

Fermati dopo tre gare consecutive vinte i ragazzi della Pielle Matera Basket in DR1 Puglia. Il nuovo corso della Virtus Altamura (che ha cambiato guida tecnica) trova subito slancio grazie ad una prestazione sopra le righe e determinata, nonostante una mai arrendevole avversaria, capace di risalire da un brutto colpo subito prima del riposo lungo.

Così, con il punteggio di 72-67, i padroni di casa portano a casa il loro secondo successo stagionale. Nonostante le tante assenze di peso, coach Francesco Losito è riuscito a tenere la gara sempre viva e nel finale solamente un po’ di inesperienza nelle rotazioni e un po’ di sfortuna non hanno permesso di concretizzare quella che sarebbe stata la quarta vittoria consecutiva.

La settimana che ha portato alla sfida non è stata facile. Infatti, oltre al lungodegente Daniele Lopane (infortunatosi durante il derby della quinta giornata di campionato), nei primi allenamenti si è fermato anche l’altro play biancazzurro Mirko Cardinale.

Con poche certezze in regia coach Losito ha dovuto reinventare, salvo poi doversi arrendere all’assenza (in panchina solamente per essere accanto ai suoi compagni) di Davide De Astis, anche lui fermato da un problema.

Squadra affidata a capitan Innocenzo Vignola, al solito grande realizzatore Gabriele Petronella e ai tanti giovani della cantera piellina a disposizione.

Ne è uscita una gara arrembante, con alcune pecche certamente, ma che è servita da grande scuola per i ragazzi che si approcciano al mondo del basket dei “grandi” con la voglia di crescere e migliorare.

La partenza dei ragazzi di coach Ciccio Losito è stata veemente e con una grande qualità realizzativa, tanto da chiudere il primo quarto in netto vantaggio sul +9 (13-22). Ma al ritorno in campo i padroni di casa hanno reagito e sfruttato al meglio le rotazioni ridotte degli ospiti biancazzurri.

Il punteggio cambia vistosamente e velocemente, tanto che la Virtus Altamura riesce a restituire i 22 punti agli ospiti, subendone solamente 8. Un quarto sotto la doppia cifra spedisce dietro la Pielle (35-30). Ma la sfida è aperta e nonostante le evidenti difficoltà, coach Losito riesce a trovare nei suoi uomini più rappresentativi una grande risposta.

Ma, la soddisfazione maggiore è arrivata ancora una volta dal classe 2008 Giovanni Natuzzi, capace di distinguersi con 11 punti realizzati e finire per la prima volta in stagione in doppia cifra. Una grande soddisfazione per una società come la Pielle Matera Basket, che affronta questo campionato con l’obiettivo di far crescere i suoi giovani e portarli ad essere sempre più competitivi.

Il terzo quarto infatti, frutto del 14-19 del campo, vede le due squadre prepararsi al rush finale perfettamente appaiate nel punteggio (49-49). L’ultimo quarto è decisivo e la maggiore freddezza dei padroni di casa, uniti alla determinazione dopo il cambio allenatore e la spinta di giocare in casa, sono fatali per la Pielle, che non riesce a mettere dentro il canestro decisivo e deve arrendersi al parziale di 23-18 e, nel complesso al 72-67 sulla sirena finale.

Niente sconforto però, in settimana si torna a lavorare per recuperare più pedine possibili e prepararsi alla sfida di sabato 20 dicembre al PalaSassi contro la G.Angel Manfredonia, gara che chiuderà il girone d’andata della DR1 Puglia.