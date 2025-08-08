La Libertas Montescaglioso di Marchitelli è già al lavoro e si presenta alla città: i dettagli

È iniziata ufficialmente lunedì scorso la nuova stagione della Polisportiva Libertas Montescaglioso.

Con il primo allenamento, a porte aperte allo stadio comunale, la squadra biancazzurra ha inaugurato l’annata 2025/26 sotto la guida di mister Angelo Marchitelli, tra i protagonisti tanti atleti , accolti con entusiasmo da tutto l’ambiente.

Il 2024/2025 ha rappresentato una svolta storica: una stagione straordinaria, culminata con la vittoria dei play-off e il conseguente salto di categoria nella Promozione Lucana. Un risultato costruito con determinazione, sacrificio e una visione condivisa tra dirigenti, staff tecnico, giocatori e tifosi.

Con l’entusiasmo ancora vivo per una stagione da protagonisti culminata con la promozione nella cadetteria Lucana, l’approccio e stato molto positivo al lavoro, agli obiettivi e al percorso di avvicinamento alle due competizioni in programma che sono il campionato e la Coppa Italia Basilicata.

Un gruppo che in queste settimane è stato rinforzato con innesti di qualità ed esperienza e di tante conferme nonché di numerosi under che saranno in pianta stabile in prima squadra e che saranno protagonisti anche nel campionato juniores.

La stagione che si apre vedrà la Polisportiva impegnata su due fronti: Promozione e Coppa Italia con la voglia di poter arrivare fino in fondo ad entrambe le competizioni.

Il primo appuntamento ufficiale sarà il primo turno di Coppa Italia di Basilicata, in data 31 agosto – mentre la prima giornata di campionato è fissata per domenica 7 settembre.

Molto entusiasta mister Marchitelli:

“Sono stati giorni positivi – ha dichiarato Marchitelli – mi è piaciuto l’entusiasmo dei ragazzi.

Li ho visti con la determinazione giusta. Sono stati allenamenti in cui la squadra è stata eccezionale. Il tecnico montese, dopo l’ottimo lavoro svolto nella parte finale dello scorso campionato culminato con la vittoria dei play-off, ha spostato fin da subito il focus su grande determinazione e progettualità biancazzurra.

Quando la propria città ti chiama non puoi far altro che rispondere presente.

Ho accettato la Polisportiva con grande entusiasmo e convinzione.

Con la società cercheremo di migliorare quanto fatto in questi anni. Non sarà facile perché la nuova categoria sarà molto impegnativa, ma dobbiamo lavorare con voglia di fare un campionato all’altezza. Fondamentale la conferma di gran parte del gruppo della scorsa stagione: non era semplice ma i ragazzi hanno dimostrato spirito di appartenenza.

Sono orgoglioso di allenare questa squadra.”

Intanto Sabato 9 Agosto 2025 alle Ore 20:00 presso l’Abbazia San Michele Arcangelo – La squadra si presenta alla città.

Nel corso del tempo, il club ha affrontato sfide, cambiamenti e rinascite, ma sempre con una visione chiara: costruire un progetto sportivo solido, basato su formazione, inclusione e partecipazione. La crescita della Scuola Calcio, l’attivazione di progetti come il Calcio a 5, e la costante attenzione ai giovani talenti locali testimoniano l’impegno della società sul fronte della valorizzazione del territorio.

La PLM darà ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva 2025/2026 con una serata speciale aperta a tifosi, cittadini e appassionati.

Durante la serata verranno presentati:

Promozione 25/26 il Progetto Calcio a 5 la Scuola Calcio 25/26 lo Staff tecnico e dirigenza con importanti novità e sorprese.