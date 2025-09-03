La Basilicata sacra in mostra a Roma: i dettagli

Oggi, a Roma, presentazione della mostra “Basilicata sacra. Un altro cielo” che il Palazzo della Cancelleria della capitale ospiterà fino al 24 settembre.

L’esposizione, promossa da Apt Basilicata con la collaborazione della Conferenza Episcopale lucana, è un percorso che avvicina al sacro, ricongiunge al divino, crea un senso di comunanza con l’infinito.

In mostra una serie di simboli e culti ancestrali provenienti da tutte le diocesi della Basilicata: oggetti processionali, reliquie, elementi lignei e cartapesta, oltre a una sezione dedicata alla Via Crucis reinterpretata in chiave contemporanea dall’artista lucano Franco Corbisiero.

A cura di Merisabell Calitri, la mostra è strutturata in un crescendo visivo e sensoriale, che porta al senso profondo della fede e culmina con una sala immersiva che conduce il visitatore nei luoghi e nei momenti più intensi della pietà popolare regionale.