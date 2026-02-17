Inaugurato a Matera il Centro Federale Territoriale FIGC: un nuovo punto di riferimento per la formazione calcistica

Il Sindaco Nicoletti e l’Amministrazione Comunale di Matera esprimono soddisfazione per l’inaugurazione, presso il campo sportivo “Renato Carpentieri” al borgo La Martella di Matera, del Centro Federale Territoriale della FIGC di Matera, un presidio strategico per la crescita del calcio giovanile e la valorizzazione dei talenti del territorio.

Il progetto, promosso dalla Ficg, è stato portato avanti dal Comune di Matera grazie a una delibera di Giunta con cui è stata formalmente approvata l’iniziativa, frutto di un percorso condiviso tra amministrazione comunale, federazione e realtà sportive locali.

Un lavoro condiviso che ha consentito di raggiungere un importante traguardo per l’intero movimento calcistico materano.

Il nuovo Centro Federale Territoriale rappresenta un’eccellenza nel panorama della formazione calcistica, offrendo ai giovani atleti percorsi tecnici qualificati, metodologie innovative e un ambiente strutturato per la crescita sportiva e personale.

“Il Centro Federale Territoriale FIGC a Matera – ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti – è il risultato di un impegno concreto dell’Amministrazione comunale, un investimento sulla qualità e sull’eccellenza della formazione calcistica, che pone Matera al centro di una rete federale di alto profilo.

Ciascuno nel suo ruolo, e con l’impegno quotidiano di società e associazioni sportive e istituzioni, siamo convinti che potrà partire il rilancio del calcio materano”.

“Questo Centro rappresenta un punto di svolta per il nostro territorio – ha aggiunto l’assessore allo sport Giuliano Paterino -. L’eccellenza della formazione calcistica è la base per costruire un futuro solido e competitivo. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto e la FIGC per la collaborazione istituzionale.

L’auspicio è che, attraverso questa struttura, il calcio a Matera torni a essere motore di crescita sportiva, sociale ed educativa”.

Per la città di Matera è un passo significativo verso il rafforzamento della propria identità sportiva, puntando sui giovani, sulla qualità tecnica e su una visione condivisa di sviluppo del calcio locale.