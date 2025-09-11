Il vice Sindaco di Policoro ha voluto salutare e ringraziare personalmente il Capitano di Vascello Rosario Meo: i dettagli

Presso il Castello Aragonese di Taranto, questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale del cambio al comando della Capitaneria di Porto locale.

A presenziare all’evento il vice Sindaco di Policoro, Massimiliano Padula che ha voluto salutare e ringraziare personalmente il Capitano di Vascello Rosario Meo per il lavoro svolto insieme riguardo il monitoraggio e la sicurezza delle nostre coste.

Padula, nella foto insieme al Comandante dell’Ufficio Marittimo di Policoro Lgt Donato Cavallo, si è complimentato anche con il Capitano Leonardo Deri che da oggi assumerà il comando del corpo tarantino, auspicando una collaborazione sempre più fattiva con la Capitaneria, da sempre al fianco dell’Ente nelle attività di prevenzione e controllo.