Il Nuoto Giovanile a Matera dà spettacolo: tra oltre 50 atleti in vasca, grande l’abilità e la determinazione della Hydrosport-Nettuno. Complimenti!

Ieri, domenica 21 dicembre 2025, il centro Polisportivo PalaSassi di Matera ha ospitato una straordinaria giornata di nuoto giovanile.

Oltre 50 atleti, di età compresa tra 8 e 20 anni, si sono sfidati in diverse discipline, tra cui Dorso, Stile Libero, Farfalla e Rana, regalando emozioni a tutti i presenti.

Gli atleti del team Hydrosport-Nettuno, provenienti da varie strutture natatorie della Basilicata come Melfi e Viggiano, hanno dimostrato grande abilità e determinazione, contribuendo a rendere questo evento uno dei più riusciti degli ultimi tempi.

Il presidente dell’Hydrosport, Mauro Fortarezza, ha commentato:

“Migliorare le prestazioni dopo così poco tempo dall’avvio della stagione sportiva non è affatto scontato.”

Fortarezza ha aggiunto che, nonostante il carico di lavoro intenso, il team rimane ottimista per le competizioni di gennaio e febbraio:

“Ieri a Matera abbiamo visto molti miglioramenti.

Non è facile progredire in questo periodo, ma i nostri giovani atleti stanno dimostrando grande impegno.”

La giornata ha messo in luce non solo le capacità tecniche dei nuotatori, ma anche la passione e la dedizione che caratterizzano il mondo del nuoto giovanile in Basilicata.