“Il mondo ha voglia di Basilicata: protagonisti assoluti a Milano il ‘Cammino Basilicata Coast to Coast’ e i sentieri che uniscono lo Jonio al Tirreno”. I dettagli

Si chiude in bellezza un’edizione straordinaria di “Fa’ la cosa giusta!” a Milano!

Commenta GAL La Cittadella del Sapere:

“Sono stati tre giorni intensi, carichi di energia e di incontri che ci hanno confermato una cosa importante: il mondo ha voglia di Basilicata.

Insieme ad APT Basilicata, il nostro GAL ha portato nel cuore della fiera del consumo critico l’anima autentica della nostra terra.

Protagonista assoluto?

Il Cammino Basilicata Coast to Coast, che ha letteralmente conquistato i visitatori!

Abbiamo raccontato i sentieri che uniscono lo Jonio al Tirreno, la lentezza dei nostri borghi e l’accoglienza delle nostre comunità.

Il grande interesse ricevuto da camminatori, viaggiatori green e stampa specializzata ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio per valorizzare il nostro patrimonio naturale.

Grazie a chi è passato a trovarci, a chi ha preso una mappa e a chi ha già promesso: “Ci vediamo presto in Basilicata!”.