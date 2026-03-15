Matera, Poste Italiane: al via una maxi-selezione per portalettere. I dettagli

Nuova campagna di reclutamento per Poste Italiane, che ha avviato una ricerca di personale su scala nazionale per la copertura di posizioni come portalettere.
L’opportunità riguarda oltre 80 aree territoriali, distribuite capillarmente tra Nord e Sud, per far fronte alle crescenti esigenze operative della rete di distribuzione.
Gli interessati possono presentare la domanda attraverso il portale ufficiale dell’azienda, accessibile al seguente indirizzo: Poste Italiane – Lavora con noi.
La ricerca coinvolge una lista vastissima di località, tra cui:
Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Milano, Modena, Monza della Brianza, Nuoro, Novara, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio nell’Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Teramo, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza e Viterbo.