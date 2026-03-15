Incidente stradale in Basilicata: sul posto ambulanza del 118, Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine

Incidente stradale in Basilicata.
Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto sulla Strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.
Presenti anche i sanitari del 118.
Incidente stradale in Basilicata.
Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto sulla Strada statale 598 di Fondo Valle d’Agri.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.
Presenti anche i sanitari del 118.
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