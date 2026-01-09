I volontari della Protezione Civile della Basilicata dal Papa! I dettagli

L’assessore alla Protezione Civile della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello, comunicano con orgoglio che una delegazione di volontari della Protezione Civile regionale parteciperà all’incontro con Papa Leone XIV il prossimo 10 gennaio presso la Sala Nervi in Vaticano, accompagnata dai funzionari dell’Ufficio regionale.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, rappresenta un momento di altissimo valore simbolico e umano: il Santo Padre desidera ringraziare personalmente i volontari per il loro impegno encomiabile durante gli eventi giubilari e in tutte le attività di assistenza alla popolazione.

Sottolinea l’Assessore Pepe:

“I nostri volontari sono il cuore pulsante della Protezione Civile.

Con dedizione, competenza e spirito di solidarietà, affrontano ogni emergenza garantendo sicurezza e supporto ai cittadini.

A loro va il nostro più sincero riconoscimento e gratitudine“.

A queste parole si aggiunge la dichiarazione del Dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile, Giovanni Di Bello:

“Questo incontro con il Santo Padre è un segno tangibile dell’importanza del volontariato nella gestione delle emergenze e nella tutela delle comunità.

I nostri volontari rappresentano un modello di altruismo e professionalità, e come struttura regionale continueremo a sostenerli con formazione, mezzi e risorse per affrontare le sfide future”.

La Regione Basilicata ribadisce il proprio sostegno al volontariato, considerandolo una risorsa insostituibile per la sicurezza del territorio e il benessere delle comunità.