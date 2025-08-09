I THE KOLORS tornano in Basilicata per uno spettacolo imperdibile. I dettagli

I THE KOLORS tornano in Basilicata per uno spettacolo imperdibile: Lunedì 11 agosto 2025, a partire dalle ore 22:00, si esibiranno a RIONERO IN VULTURE in Piazza Giustino Fortunato (ingresso libero)
La tappa di Rionero in Vulture è parte integrante del loro Summer Tour 2025, una tournée estiva che attraversa l’Italia portando la band in location suggestive, tra castelli, anfiteatri, piazze e fortezze storiche.
Questa estate i The Kolors stanno proponendo uno spettacolo ricco di energia, che celebra il loro percorso da “Amici di Maria De Filippi” a Sanremo 2025, passando per il successo di hit come Italodisco, premio “EarOne al brano più trasmesso in radio” nel 2023.
La band arriva a Rionero reduce dalla loro terza partecipazione al Festival di Sanremo, dove si sono esibiti con il brano “Tu con chi fai l’amore”.
Questo ritorno sul prestigioso palco dell’Ariston ha ribadito il loro ruolo di protagonisti del panorama pop italiano attuale.