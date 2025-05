I nostri Sassi di Matera saranno lo scenario per la crocifissione di Gesù Cristo della serie tv americana “The Chosen”. I dettagli

Saranno i Sassi di Matera e il Parco della Murgia lo scenario della crocifissione di Gesù Cristo della serie tv americana “The Chosen”.

Come fa sapere rainews “le riprese sono state autorizzate per il periodo che va dal 15 Maggio al 24 Giugno.

La serie, disponibile sulle piattaforme di streaming, è stata finanziata da una campagna di crowdfunding, ovvero una raccolta collettiva di fondi – pari a 11 milioni di dollari – a cui hanno contribuito 16mila investitori.

Il film di 120 minuti – fa sapere il Comune di Matera – sarà girato nel Sasso Caveoso, in Vico Solitario, Via Muro, Via Casalnuovo-Museo Demoetnoantropologico, in Piazza Duomo, a Porta Pistola, in Via Bruno Buozzi, a Murgia Timone-Belvedere-Parco della Murgia Materana.

“The Chosen” è diretta dal regista americano Dallas Jenkins raccogliendo un successo planetario. L’episodio pilota è uscito nel 2017.

Sono state diffuse quattro stagioni da otto episodi che raccontano la vita di Cristo attraverso gli occhi dei suoi discepoli e sulla base delle vicende esposte nei vangeli.

In tutto sono previste sette stagioni; la prima è disponibile in italiano”.