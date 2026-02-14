Grande innovazione all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro-Tinchi per ridurre i tempi di diagnosi: determinante il contributo del Dott. Domenico Dell’Edera. Complimenti

Un salto di qualità per la sanità del territorio jonico.

All’ospedale “Giovanni Paolo II” di Policoro-Tinchi è entrato ufficialmente in funzione il sistema BIOFIRE® FILMARRAY di bioMérieux, piattaforma diagnostica molecolare di ultima generazione capace di fornire risultati in circa un’ora, individuando virus, batteri e parassiti responsabili anche di infezioni gravi.

Si tratta di un’innovazione che promette di incidere in modo significativo sulla tempestività degli interventi clinici.

Ridurre i tempi di diagnosi significa infatti poter avviare rapidamente terapie mirate, migliorare la gestione dei pazienti e ottimizzare l’utilizzo delle risorse ospedaliere.

L’introduzione della nuova tecnologia rappresenta un investimento strategico per l’ASM Matera e rafforza la rete ospedaliera provinciale.

Determinante il contributo del Dott. Domenico Dell’Edera, genetista di riconosciuto prestigio scientifico e responsabile del Laboratorio Analisi, che ha guidato il percorso di integrazione del sistema nella routine diagnostica del presidio.

L’adozione del BIOFIRE® FILMARRAY consente al laboratorio di eseguire test molecolari rapidi e altamente affidabili, con un impatto diretto sulla qualità dell’assistenza sanitaria offerta alla popolazione.

Un riconoscimento particolare va al Dottor Francesco Riccardi, già responsabile della Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero di Policoro, il cui lavoro organizzativo e gestionale ha posto le basi per l’introduzione di tecnologie innovative.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento della sanità territoriale promosso dall’ASM Matera, guidata dal Direttore Generale Maurizio Friolo, con il sostegno dell’Assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico.

Con l’attivazione del BIOFIRE® FILMARRAY, il “Giovanni Paolo II” si conferma presidio strategico per l’area jonica lucana, puntando su innovazione, competenza e lavoro di squadra per offrire una sanità sempre più moderna e vicina ai bisogni della comunità.