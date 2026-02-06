Forza Italia Giovani Basilicata: nuovo incarico nel Comitato Giovani Garantisti per il Sì al referendum. I dettagli

Forza Italia Giovani Basilicata esprime le più sentite congratulazioni a Roberta Taddei, Responsabile nazionale dei rapporti esterni di Forza Italia Giovani, per la sua individuazione quale consigliere direttivo del Comitato Giovani Garantisti per il Sì, impegnato nella campagna referendaria sulla giustizia e presieduto dall’Avv. Edoardo Gentili.

Come si legge da una nota:

“La nomina di Roberta Taddei rappresenta un importante riconoscimento del lavoro politico e istituzionale svolto negli anni, sempre orientato alla difesa dei principi dello Stato di diritto, delle garanzie costituzionali e di una giustizia più equa, efficiente e vicina ai cittadini.

Il referendum sulla giustizia costituisce un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Paese, e la partecipazione attiva di giovani competenti e preparati all’interno di organismi di supporto al Sì è un segnale concreto della volontà di rinnovamento e di riforma del sistema giudiziario italiano.

Forza Italia Giovani Basilicata guarda con orgoglio all’impegno di Roberta Taddei all’interno del Comitato Giovani Garantisti per il Sì, certa che saprà offrire un contributo serio e qualificato al dibattito referendario, promuovendo le ragioni di una giustizia più giusta e garantista”.

Di seguito le parole del Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro:

“In un momento importante e decisivo, come quello della campagna referendaria per il Sì alla riforma della giustizia, il giovanile di Forza Italia Basilicata emerge con la figura di Roberta Taddei nel ruolo di consigliere direttivo del Comitato Giovani Garantisti per il Sì.

La sua esperienza e le sue competenze faranno spiccare, ancora una volta, Forza Italia Giovani Basilicata a livello nazionale.

La sua nomina onora il nostro movimento giovanile ed è il segno tangibile di un gruppo coeso che lavora per il bene del territorio e per valorizzare i giovani”.

A Roberta va l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il movimento giovanile lucano.