Fiamme a Grassano, Bernalda, Metaponto e Scanzano!

Si sono sviluppati contemporaneamente, questa mattina tra le 12:00 e le 13:00 circa, diversi incendi che hanno interessato la provincia di Matera.

Roghi di importante entità, come fa sapere rainews, sono divampati a Grassano, Bernalda, Metaponto e Scanzano Jonico.

Impegnate nelle rispettive zone tutte le squadre dei Vigili del Fuoco al momento disponibili nel materano.

Le alte temperature e la presenza di vegetazione secca ha certamente favorito lo sviluppo delle fiamme.

Ancora da appurare cosa però le abbia scatenate: se si tratti dunque di incendi dolosi o colposi.