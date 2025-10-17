Ferrandina: “realtà drammatica quella legata al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, continueremo ad investire su queste iniziative per i giovani”. Il commento del sindaco

Diversi arresti a Ferrandina.

Commenta il Sindaco Carmine Lisanti:

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Ferrandina, la più profonda gratitudine alle Forze dell’Ordine per il costante e prezioso lavoro svolto sul territorio, a tutela della legalità e della sicurezza di tutti i cittadini.

Gli arresti di ieri, che hanno portato alla luce una realtà drammatica legata al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, coinvolgendo anche fasce sempre più giovani della popolazione, ci colpiscono profondamente e ci interrogano come istituzioni e come comunità.

Il dilagare del fenomeno della tossicodipendenza tra i minori è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare!

Questa emergenza sociale ci spinge a rafforzare ulteriormente gli sforzi già intrapresi nel potenziamento dei servizi sociali.

In tale direzione si colloca la recente assunzione di una psicologa comunale, figura fondamentale per intercettare e accompagnare situazioni di disagio.

Ma non basta!

Continueremo a investire con convinzione nella cultura e nella prevenzione, sostenendo attività extracurriculari in collaborazione con le scuole fin dalla prima infanzia: teatro, laboratori creativi, attività ludico-sportive e ogni proposta capace di incanalare le energie dei nostri ragazzi in percorsi sani e costruttivi.

Fondamentale sarà anche il coinvolgimento del mondo delle associazioni e del terzo settore in generale, risorse preziose per costruire reti educative e comunitarie.

Tuttavia, nessuno sforzo istituzionale potrà mai essere davvero efficace senza il ruolo attivo e vigile delle famiglie, chiamate a un lavoro quotidiano di educazione, ascolto e controllo.

Bisogna acquisire la consapevolezza che solo un’azione corale, condivisa e continuativa potrà arginare fenomeni tanto complessi e restituire ai nostri giovani prospettive di crescita, dignità e speranza.

Ferrandina non arretra: continueremo a lavorare con determinazione per costruire una comunità più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti!”