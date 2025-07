Ferrandina: fervono i preparativi per il debutto del Lucania summer festival, il format culturale e musicale che infiammerà l’estate lucana. I dettagli

Tutto pronto per il debutto del Lucania summer festival, il format culturale e musicale che infiamma l’estate lucana con un mix travolgente di tradizione popolare e spettacolo contemporaneo.

La prima tappa andrà in scena Giovedì 31 Luglio alle 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito a Ferrandina.

Inizia così il tour di 4 appuntamenti tra musica, identità ed intrattenimento, con una serata inaugurale che vedrà protagonista il format “Back to 90’s”, con un ospite d’eccezione: Paps del celebre duo Paps’n’Skar, simbolo della dance anni Novanta.

Insieme a lui, il palco si trasformerà in un vortice di energia pura: Michele Musillo DJ, mente e cuore del festival; le sonorità internazionali e travolgenti di Eddy Charlez, producer e performer d’eccezione; e l’inconfondibile ritmo del resident DJ Swipe. A rendere tutto ancora più esplosivo, le voci potenti e magnetiche di Titta P e Garnier Voice, per un’esperienza che scuoterà anima e corpo.

In apertura, per un inizio nel segno della tradizione, il Gruppo Folk Ferrandinese “Daniele Gallo”.

Ideato dal Dj lucano Michele Musillo e promosso dalla sua agenzia Esagency, il Lucania Summer Festival unisce anche musica elettronica, radici folkloristiche e intrattenimento di qualità, portando in piazza artisti di calibro internazionale spaziando dalla musica anni 90 a quella contemporanea.

Gli ospiti che saliranno sul palco arrivano da alcune tra le più rinomate discoteche e festival d’Europa, dove hanno condiviso la consolle con Musillo, protagonista di eventi iconici della scena dance in location simbolo del clubbing internazionale come Nafura, Praja, Cromie e in diverse tappe in Spagna.

Per garantire la massima accessibilità, sarà attivo un servizio navetta con pullman organizzati da e per Ferrandina, pensato per permettere al pubblico di tutta la Basilicata (e non solo) di partecipare in sicurezza e comodità.

Il Festival è anche esperienza e partecipazione: saranno distribuiti gadget e t-shirt ufficiali firmati Lucania Summer Festival, per rafforzare il senso di comunità e appartenenza che il format promuove in ogni tappa.

Con un team giovane e appassionato, proveniente da diversi comuni lucani, il Lucania Summer Festival si classifica come una delle realtà culturali più innovative del Sud Italia, capace di raccontare il territorio con linguaggi nuovi, coinvolgenti e inclusivi.

Dopo Ferrandina, il Festival, grazie al patrocinio di ogni Comune coinvolto, proseguirà ad agosto nelle vivaci piazze lucane di Pisticci e Marconia, per poi sconfinare in Puglia con una tappa speciale nella suggestiva Castellaneta.

Ogni appuntamento svelerà gradualmente il proprio programma e gli ospiti speciali, mantenendo alta l’attesa e regalando, tappa dopo tappa, nuove emozioni.

A dare voce e racconto a ogni tappa del tour sarà la giornalista lucana Cristina Longo, che accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra musica, storie e identità, con la passione autentica e lo sguardo poliedrico che da sempre la contraddistinguono.

Quattro piazze, quattro eventi, un solo cuore che batte all’unisono al ritmo del Lucania Summer Festival.