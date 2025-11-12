Ferrandina, ex Materit: “Passo concreto verso la rimozione definitiva dell’amianto e recupero dell’area”. Le ultime notizie

La notizia del finanziamento per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dell’area ex Materit di Ferrandina, con oltre 17 milioni di euro destinati a uno dei siti più complessi della Valbasento, rappresenta un risultato positivo e atteso da tempo.

Afferma il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti:

“È un passo concreto verso la rimozione definitiva dell’amianto e verso il recupero di un’area simbolo delle ferite ambientali lasciate dalla stagione industriale lucana.

Si tratta di un intervento che merita apprezzamento e riconoscimento per l’impegno assunto dall’assessore regionale Laura Mongiello che è riuscita a reperire risorse attraverso l’Accordo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, siglato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase).

È indispensabile che questo importante risultato segni anche l‘avvio di una nuova fase di programmazione e coordinamento per la bonifica integrale del Sito di Interesse Nazionale Valbasento.

Oggi più che mai serve un cambio di passo, con una cabina di regia stabile e operativa che veda Regione, Ministero e Comuni lavorare insieme su un piano organico, capace di integrare bonifica, reindustrializzazione sostenibile e rigenerazione territoriale.

Il recupero ambientale della Valbasento non può più procedere per singoli interventi isolati: è necessario un approccio unitario, supportato da risorse aggiuntive e da un cronoprogramma chiaro, che consenta di trasformare un’area compromessa in un motore di sviluppo sostenibile per l’intera Basilicata.

L’intervento sulla ex Materit è un segnale incoraggiante.

Ora bisogna consolidarlo con una visione di lungo periodo, che rimetta al centro la salute dei cittadini, la qualità ambientale e la rinascita produttiva della Valle”.