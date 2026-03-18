Ferrandina accoglie il Questore Della Cioppa: auguri di buon lavoro

Il sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, fa sapere:

“Oggi ho avuto il piacere di accogliere in Municipio, a nome di tutta la comunità di Ferrandina, il nuovo Questore di Matera, il dott. 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐨𝐩𝐩𝐚.

Questa visita non è stata solo un atto formale di cortesia, ma un segnale concreto di 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 e le sue dinamiche.

Durante il nostro colloquio abbiamo ribadito un obiettivo comune: garantire sicurezza e legalità attraverso una 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗰𝘂𝗮 𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 tra 𝙡’𝘼𝙢𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙖𝙡𝙚 e 𝙡𝙖 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙯𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙤”.