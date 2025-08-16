È morto Pippo Baudo, gigante della televisione

Pippo Baudo, gigante della tv italiana, è morto oggi: aveva 89 anni.
A dare la notizia all’agenzia Ansa sono state fonti vicine alla famiglia; a confermarla lo storico legale e amico fraterno, l’avvocato Giorgio Assumma.
Per oltre 60 anni ha tenuto compagnia agli italiani dallo schermo della tv.
È stato presentatore, recordman del Festival di Sanremo (guidato da palco per 13 edizioni) e scopritore di talenti.
Con lui, insomma, se ne va l’ultimo dei grandissimi.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.