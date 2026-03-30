Dal ring al cuore di Montescaglioso: Martina Perrucci conquistato il titolo ai Campionati Italiani! La cerimonia di premiazione

Grande orgoglio per Montescaglioso, dove si è svolta la cerimonia di premiazione della giovane atleta Martina Perrucci, protagonista di un importante successo nel panorama della kickboxing nazionale.

Nella suggestiva sala del Capitolo dell’Abbazia, sabato 28 marzo, Martina Perrucci è stata premiata per la straordinaria vittoria ottenuta lo scorso 8 marzo a Riccione, dove ha conquistato il titolo ai Campionati Italiani di Kickboxing di categoria.

A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore allo sport Pietro Buonsanti, alla presenza dei vertici della società Athena Ssd Cam, tra cui il presidente Pasquale Bitondo e il vicepresidente Michele Carriero.

Determinante nel percorso dell’atleta è stato il lavoro del maestro Gino Clemente, che da oltre 23 anni rappresenta un punto di riferimento per lo sport a Montescaglioso.

Con dedizione, impegno e passione, Clemente ha guidato Perrucci attraverso un percorso costellato di successi: dalle vittorie nelle tappe interregionali fino al trionfo nei campionati del Sud Italia in Calabria, culminati con il titolo italiano conquistato a Riccione.

Il maestro ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come questo successo sia frutto di sacrifici, costanza e spirito di squadra.

Il traguardo di Martina Perrucci rappresenta non solo una vittoria personale, ma anche un grande motivo di orgoglio per tutta Montescaglioso e per l’intera regione.

Lo sguardo è ora rivolto alle prossime tappe, con la consapevolezza che solo attraverso impegno, passione, sacrificio e umiltà sarà possibile continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi.

L’obiettivo è quello di migliorarsi costantemente, affrontare nuove sfide con determinazione e portare ancora più in alto il nome di Montescaglioso.

Questo successo, infatti, rappresenta non un punto di arrivo, ma una nuova partenza: un percorso che continuerà tra allenamenti intensi, spirito di squadra e voglia di superare ogni limite.

Ancora una volta, grazie al lavoro instancabile del maestro Gino Clemente e alla determinazione dei suoi atleti, il territorio si conferma fucina di talenti e risultati di prestigio a livello nazionale.